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08.05.2020 - 03:51 | | AA

İtalya, Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısını şiddetle kınadı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından başkent Trablus’un farklı bölgelerine düzenlenen roketli saldırıyı sert şekilde kınadı.

İtalya, Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısını şiddetle kınadı

 

Bakanlıktan Trablus’taki saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, İtalyan Büyükelçisinin konutunun da bulunduğu bölgede en az 2 kişinin ölümüne yol açan, Hafter güçlerince sivillere yönelik düzenlenen bir diğer saldırıyı şiddetle kınıyor. Ayrım gözetmeyen bu saldırılar, bütünüyle kabul edilemez ve uluslararası hukuk kurallarının, insan yaşamının aşağılandığı anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

Hafter milislerinin fırlattığı roketlerin Trablus Limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düştüğü ve biri sivil üç kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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