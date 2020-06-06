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06.06.2020 - 19:24 | | AA

İtalya'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 33 bin 846'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 33 bin 846’ya yükseldi.

İtalya'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 33 bin 846'ya yükseldi

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 1099’luk düşüşle 35 bin 877'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 234 bin 801'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 270 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1297'lik artışla 165 bin 78'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 72 artarak 33 bin 846’ya yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 316 olan sayı, bugün 293'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 187 bin 57 test yapıldı.

 

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