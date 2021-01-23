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23.01.2021 - 03:43 | | AA

İtalya'da flaş Tiktok kararı

İtalya'da bir kız çocuğunun sosyal medya uygulaması Tiktok'taki meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları nedeniyle İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok'a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesi talimatı verdi.

İtalya'da flaş Tiktok kararı

Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde, 10 yaşında bir çocuğun dün boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, kızın Tiktok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açtı.

Söz konusu iddiaların ardından GPDP, Tiktok'a İtalya'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, talimatın şimdilik 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Tiktok'un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı.

GPDP'nin ayrıca İtalya'da sosyal ağa kayıtlı küçüklerin korunmasını sağlamak için daha fazla müdahale etme kararı aldığı bildirildi.

Diğer yandan, Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşamını yitiren kıza otopsi yapılacağı kaydedildi.

Savcılık, "Facebook" ve "Tiktok" platformlarında kullanıcı hesabı olduğu belirlenen kızın telefonuna da inceleme için el koydu.

Çocuklarını kaybeden ailenin, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldığı ve organların ihtiyaç sahibi 4 çocuğa bağışlanacağı ifade edildi.

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