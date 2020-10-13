BaÅŸbakan Giuseppe Conte ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Roberto Speranza'nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararname, son gÃ¼nlerde mart-nisan seviyelerine dÃ¶nen gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik tedbirler iÃ§eriyor.Â

Son kararnameyle, maske kullanÄ±mÄ± Ã¼lke genelinde aÃ§Ä±k alanlarÄ± da kapsayacak ÅŸekilde zorunlu hale getirilirken, ev iÃ§inde de kullanÄ±lmasÄ± tavsiye edildi. Patolojik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olanlar, spor yapanlar ve 6 yaÅŸ altÄ±ndaki Ã§ocuklar maske kuralÄ±ndan muaf tutulacak.Â

Ãœlke genelinde balo salonlarÄ± ve diskotekler kapalÄ± kalmaya devam edecek. Bununla beraber aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alanlardaki tÃ¼m kutlama gibi etkinlikler yasak olacak. DÃ¼ÄŸÃ¼n, cenaze ya da merasimlerde maksimum 30 kiÅŸi bulunabilecek. Ã–zel mÃ¼lklerdeki davetlere ise 6'dan fazla kiÅŸinin Ã§aÄŸrÄ±lmamasÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde tavsiye edildi.Â

Yeni kararnameyle, okul ve eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n eÄŸitim maksatlÄ± gezileri de durdurulurken, temas iÃ§eren basket, halÄ± saha futbolu gibi amatÃ¶r sporlara da yasak geldi.Â

Restoran, bar, kafeler gece 00.00'a kadar sÄ±kÄ± kurallar eÅŸliÄŸinde aÃ§Ä±k kalabilecek. Bu mekanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplanmalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in akÅŸam 21.00'den sonra ayakta tÃ¼ketim yapÄ±lmasÄ± da yasaklandÄ±.Â

SÃ¶z konusu tedbirler 30 gÃ¼n sÃ¼reyle geÃ§erli olacak ve uzatÄ±lÄ±p uzatÄ±lmamasÄ± bir ay sonraki verilere gÃ¶re deÄŸerlendirilecek.

Â Ãœlkede son 7 gÃ¼nde toplam 31 bin 984 yeni vaka kaydedildi. GÃ¼nlÃ¼k ortalama vaka sayÄ±sÄ± 4 bin 569'u bulan Ä°talya'da, bir Ã¶nceki haftaya (ortalama 2 bin 252) gÃ¶re yÃ¼zde 97,2'lik artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.Â

BaÅŸbakan Conte, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede yeniden topyekun karantina Ã¶ngÃ¶rmediÄŸini ve bunun olmamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.Â

Ä°talya'da hÃ¼kÃ¼met, geÃ§en haftada da Kovid-19'a yÃ¶nelik tedbirleri hÄ±zlÄ± ÅŸekilde devreye almak ve krize ivedilikle mÃ¼dahale edebilmek iÃ§in OHAL'i 31 Ocak 2021'e kadar uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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