SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, bugÃ¼nkÃ¼ 40 bin 902 kiÅŸiyle, salgÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸubat ayÄ±ndan beri Ã¼lkede bir gÃ¼nde kaydedilen en yÃ¼ksek gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â

BÃ¶ylece salgÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana virÃ¼s kapan kiÅŸi sayÄ±sÄ± toplam 1 milyon 107 bin 303 oldu.Â

Aktif Kovid-19 hasta sayÄ±sÄ± 663 bin 926'ya, yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶renlerin sayÄ±sÄ± 3 bin 230'a Ã§Ä±ktÄ±.Â

HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yÃ¼kseldi.Â

Ä°yileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.Â

Bu arada, Ä°talya Tabipler BirliÄŸi, Cenova'da bir doktorun daha Kovid-19'dan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle salgÄ±nda Ã¶len doktor sayÄ±sÄ±nÄ±n 189'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

5 BÃ–LGENÄ°N RÄ°SK SEVÄ°YESÄ° ARTIRILIYORÂ

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Roberto Speranzaâ€™nÄ±n bu akÅŸam Campania ve Toskana bÃ¶lgelerinin orta riskli sarÄ± kategoriden, Ã§ok yÃ¼ksek riskli kÄ±rmÄ±zÄ± kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bÃ¶lgelerinin de sarÄ±dan, orta-yÃ¼ksek riskli turuncu kategoriye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair kararÄ± imzalayacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Campania BÃ¶lgesiâ€™nin merkez ÅŸehri Napoliâ€™nin belediye baÅŸkanÄ± Luigi De Magistris, Bakan Speranza ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Campania'nÄ±n da 15 KasÄ±m'dan itibaren kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¶lge olacaÄŸÄ±nÄ±n kendisine sÃ¶ylendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Buna gÃ¶re, yayÄ±lmanÄ±n yÃ¼ksek ve hastane kapasitelerinin yoÄŸun baskÄ± altÄ±nda olduÄŸu kÄ±rmÄ±zÄ± ve turuncu bÃ¶lgelerde, acil durumlar haricinde ÅŸehirlerarasÄ± seyahat yasaÄŸÄ±, bÃ¶lgeye giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± uygulanacak. TÃ¼m restoranlar sadece paket servis iÃ§in aÃ§Ä±k olacak ve AVMâ€™ler kapalÄ± tutulacak.Â

Sadece gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri satan yerler ve eczaneler aÃ§Ä±k kalacak.Â

Ä°lk ve orta dereceli okullarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim sÃ¼recek, lise ve yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimde uzaktan eÄŸitime geÃ§ilecek.