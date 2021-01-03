İtalya'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446’ya ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükselirken, aktif hasta sayısı 576 bin 214 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.