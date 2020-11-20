İtalya'da son 24 saatte 699 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 242 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 345 bin 767 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 777 bin 176'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 748'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 699 artarak, 48 bin 569'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 35 artarak, 520 bin 22 oldu.

"VAKA ARTIŞINDA YAVAŞLAMA VAR"

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, haftalık değerlendirme toplantısında, virüs bulaşma kat sayısı Rt'nin pek çok bölgede düşüşte olduğuna işaret ederek, "Son günlerde vaka sayısı daha düz bir eğri çizmeye başladı. Bu da vaka artışının yavaşladığını gösteriyor." dedi.

"Avrupa Birliği’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi" isimli internet seminerine katılan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza da son günlerde kaydettikleri sayıların, aldıkları tedbirler dolayısıyla olduğunu belirtti.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak yaklaşan Noel Bayramı'nda kısmi bir yeniden açılmanın hükümet tarafından değerlendirildiği, ancak doktorların buna mesafeli yaklaştığı kaydedildi.