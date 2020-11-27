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27.11.2020 - 20:54 | | AA

İtalya'da son 24 saatte 827 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 827 artarak 53 bin 677'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 827 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 352 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 538 bin 217 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 787 bin 893, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 782'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 827 artarak 53 bin 677'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 35 bin 467 artarak 696 bin 647 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık salgın değerlendirme toplantısında, yayılmanın hız kestiğine işaret edilerek, virüs bulaşma katsayısı Rt endeksinin 4-17 Kasım aralığında 1,08'e gerilediği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de yayılmanın yavaşlaması sebebiyle halihazırda kırmızı ile en yüksek riskli kategoride bulunan ve bu nedenle tedbirlerin daha sıkı olduğu Lombardiya, Piyemonte ve Toskana’nın turuncu kategoriye alınarak, tedbirlerin bir nebze yumuşatılacağı ifade edildi.

Öte yandan, hükümet salgında yayılmanın yavaşlaması nedeniyle Noel'de önlemleri gevşetmeyi değerlendiriyor.

 

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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