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10.01.2021 - 23:06 | | AA

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 361 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 361 artarak 78 bin 755'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 361 kişi hayatını kaybetti

 

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 627 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,3 oldu. 

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 491'e ulaştı. 

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 579 bin 932'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı 361 artarak 78 bin 755'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 174 artışla 1 milyon 617 bin 804'e çıktı. 

"BÜTÜN İTALYANLARI SONBAHARA KADAR AŞILAYABİLECEĞİZ" 

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 589 bin 798’e ulaştı. 

Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, Rai3 kanalına yaptığı açıklamada, "Aşı olmak isteyen bütün İtalyanları sonbahara kadar aşılayabileceğiz." dedi.

Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
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