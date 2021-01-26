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26.01.2021 - 01:06 | | AA

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 420 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 85 bin 881'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede son bir haftadır günlük vaka sayısı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 420 kişi hayatını kaybetti

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 475 bin 372'ye ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 491 bin 630'a gerilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 420 artarak 85 bin 881'e yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı da 15 bin 787 artarak 1 milyon 897 bin 861'e çıktı. 

Bu arada 27 Aralık 2020'de Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasına başlayan İtalya'da, üretici firmaların aşı tedarikini düşürmesi sebebiyle aşılama kampanyası yavaş ilerliyor.

Ülkede bugün itibarıyla aşılananların sayısı 1 milyon 416 bin 684'e çıktı, bunun 132 bin 739'u da ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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