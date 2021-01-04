MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya'da OHAL'e yeşil ışık
ABONE OL
04.01.2021 - 08:23 | | AA

Japonya'da OHAL'e yeşil ışık

Japonya Başbakanı Suga, artış trendini koruyan Kovid-19 vakalarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının öngörüldüğünü söyledi.

Japonya'da OHAL'e yeşil ışık

Başbakanlık ofisinde düzenlediği yeni yılın ilk basın toplantısında konuşan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, önlemlere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşüş eğilimi sergilemediği Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL uygulanabileceğini belirtti.

Eyalet halklarına, artan vakalara karşı daha güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini dikkati çeken Suga, hükümet olarak bu bölgelerde OHAL uygulanması fikrine sıcak baktıklarını dile getirerek, "Vakalar düşmedi. Durumu dikkatle izliyoruz. Danışman heyetin tavsiye kararı vermesini bekleyeceğim." dedi.

Suga, "Dışarı insan çıkan sayısı geçen ay birçok bölgede düşmesine rağmen, özellikle Tokyo ve çevre eyaletlerinin iş merkezlerinde düşmedi. Uzmanlar, izi sürülmemiş vakaların çoğunun yeme içme faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

"YAYILMAYA KARŞI ŞÜPHE GÖTÜRMEZ ÇÖZÜM AŞIDIR"

Kovid-19’a karşı halkın aşılanmasının şubat sonuna başlatılmasına yönelik hazırlıkların yapıldığını belirten Suga, "Yayılmaya karşı şüphe götürmez çözüm aşıdır. Önce sağlık personeli, yaşlılar ve bakım merkezleri çalışanlarından başlanacak." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik "kararlı" olduklarını kaydeden Suga, "İnsanlığın virüsü yendiği ve Büyük Doğu Japonya depremi hasarlarını atlattığımızın kanıtı Tokyo Oyunları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo ile kuzeyindeki Saitama, batısındaki Çiba ve güneyindeki Kanagawa eyalet valileri, hafta sonu Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinde bölgelerinden OHAL’in uygulanmasını talep etmişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 245 bin 924’e, ölü sayısı 3 bin 634’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 62 bin 590’a, Osaka’da 30 bin 772’ye, Kanagawa’da 22 bin 479’a, Aiçi’de 17 bin 108’e, Saitama’da 14 bin 934’e, Hokkaido’da 13 bin 685’e, Çiba’da 11 bin 668’e, Hyogo’da 10 bin 334’e çıktı.

Nashville'de bir otelin çatısından iki paraşütlü atladıCuma günü ABD’nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelinin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç!

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet