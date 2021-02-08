MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya’daki Sakurajima Yanardağı patladı!
ABONE OL
08.02.2021 - 13:38 | | DHA

Japonya’daki Sakurajima Yanardağı patladı!

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda bu sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Japonya’daki Sakurajima Yanardağı patladı!

Japonya'daki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nın zirvesindeki kraterden bugün kül bulutu yükselmeye başladı.Küllerin, 2 bin 500 metreye kadar yükseldiği ifade edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, patlamanın sürmesi halinde volkan kayalarının ve lav akıntısının 1 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu.

Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

 

    8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

    Son dakika... Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Ünlü doktoru katletti! Cezası belli oldu

    Ünlü doktoru katletti! Cezası belli oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet