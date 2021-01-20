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20.01.2021 - 12:52 | | İHA

Japonya’nın Okinawa eyaleti kendi OHAL'ini ilan etti

Japonya’daki Okinawa eyaletinin yönetimi Kovid-19 salgını nedeniyle kendi OHAL'ini ilan etti. Okinawa Valisi Denny Tamaki, "Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Japonya’nın Okinawa eyaleti kendi OHAL'ini ilan etti

Koronavirüs salgını nedeniyle merkezi hükümetin 11 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği Japonya’da, karar kapsamına alınmayan Okinawa'nın yerel yönetimi artan vaka sayıları karşısında harekete geçti. Okinawa Valisi Denny Tamaki, bugün itibariyle geçerli olacak şekilde eyalet çapında OHAL ilan ettiklerini duyurdu. Karar kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden saat 20.00'de kapanmalarını isteyeceklerini belirten Tamaki, halka da acil olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Öte yandan Okinawa eyaletinin merkezi hükümetten 11 eyalette uygulanan OHAL kapsamına alınmayı talep etmeye hazırlandığı öğrenilirken, Vali Denny Tamaki, "Bir ada eyaleti olan Okinawa'da tıbbi kaynaklar sınırlı. Yerel sağlık sistemi çöküşün eşiğinde" diyerek bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekti. Okinawa'daki OHAL uygulamasının 7 Şubat'a dek süreceği öğrenildi.

KAPSAM DIŞIYDI

Japonya’da merkezi hükümet Kovid-19 salgınındaki endişe verici gidişat nedeniyle 11 eyalette geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, ülkedeki ABD askeri kuvvetlerinin çoğuna ev sahipliği yapan Okinawa ise kapsam dışı bırakılmıştı. Dün 113 vakanın doğrulandığı Okinawa'da toplam bilanço 6 bin 580'e ulaşmıştı.

İLK DEĞİL

Okinawa eyaleti yönetimi geçen yılın Ağustos ayında benzer bir adım atarak bölgesel OHAL ilan etmiş, Okinawa Valisi Denny Tamaki enfeksiyon sayılarında görülen artışa dikkat çekerek, "Sağlık sisteminin çökmesi ne pahasına olursa olsun önlenmeli. Kritik bir aşamada olduğumuzu herkese bildirmek adına OHAL ilan ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GENEL BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ülke geneli vakalar toplamının 341 bin 493'e ulaştığı Japonya’da ölü sayısı dün rekor kırmış, 24 saate 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam bilanço 4 bin 700'e yükselmişti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise aşılama seferberliğini Şubat ayı sonunda başlatmayı planladıklarını açıklamıştı.

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