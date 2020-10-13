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HaberlerDünya Haberleri Johnson & Johnson’ın aşı çalışması “açıklanamayan bir hastalık” nedeniyle durduruldu
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13.10.2020 - 09:50 |

Johnson & Johnson’ın aşı çalışması “açıklanamayan bir hastalık” nedeniyle durduruldu

ABD’de ilaç şirketi Johnson & Johnson, klinik testleri süren koronavirüs aşı çalışmasını bir gönüllüde açıklanamayan bir hastalık görülmesi sonrası durdurdu.

Johnson & Johnson’ın aşı çalışması “açıklanamayan bir hastalık” nedeniyle durduruldu

BBC Türkçe'nin haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, “katılımcının hastalığı, kurallarımız gereği değerlendirme altına alındı” denildi.

İlaç devi, açıklanamayan hastalığın ne olduğunu kamuoyuna duyurmadı ancak böyle kazaların geniş katılımlı çalışmalarda olası olduğunu kaydediyor.

Klinik çalışmaların, yan etkileri görmek amaçlı yapıldığı da belirtildi.

Hastalığın aşı çalışması ile mi ilgili olduğu, yoksa tesadüf sonucu mu geliştiği sorusu yanıtlanana dek çalışmaların durdurulduğu da ifade edildi.

CNN’e konuşan Brown Üniversitesi’nden Dr. Ashish Jha, Johnson & Johnson’ın kendi bilgisi dahilinde, 60 bin kişiyle en büyük aşı çalışmasını yürüttüğünü söyledi.

Dr. Ashish Jha bu çaptaki bir çalışmada duraklamaların olabileceğini de ekledi.

Şirket üçüncü aşama aşı çalışmalarına Eylül ayında başlamıştı.

Ölüm deposu! CNN TÜRK o anları görüntülediİstanbul Avcılar’da, 5 ilde 35 kişinin hayatını kaybettiği sahte içkilerin imal edildiği imalathaneye operasyon düzenlendi. Metil alkolleri damıtarak Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bin 400 litre metil alkol ele geçirildi.
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