Johnson taburcu oldu sağlıkçıları övdü

İngiltere’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson dün hastaneden taburcu edildi. Başbakanlık ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, Johnson’ın taburcu edildiği ve iyileşme sürecini Londra’ya 65 kilometre uzaklıktaki Başbakanlık konutu Chequers’te geçireceği belirtildi. Buckinghamshire bölgesindeki kır evinde kalacak olan Başbakan’ın doktorlarının tavsiyesi uyarınca hemen görevine dönmeyeceği ifade edildi.

Johnson, taburcu edilmesinin ardından tedavi gördüğü St. Thomas Hastanesi personeline teşekkür etti ve “Gerçekten hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az” ifadelerini kullandı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Johnson’ın yoğun bakımda bir ara durumunun çok kötüleştiği ve Başbakanlık çalışanlarının yapabildiği tek şeyin dua etmek olduğu belirtildi. Basının Johnson’ın arkadaşlarına dayandırdığı haberlere göre, Başbakan tedavi esnasında ölümle burun buruna geldi. Haberlerde, Johnson’ın yoğun bakıma alındıktan sonra yaşam şansının yarı-yarıya olduğu öne sürüldü. Johnson’ın Hristiyanlar için kutsal olan Paskalya bayramı sırasında taburcu edilmesi de İngiliz basınının dikkatini çekti.

Başbakan’ın nişanlısı Carrie Symonds ise sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Size asla borcumu ödeyemem. Size teşekkür etmeyi asla bırakmayacağım. Geçen hafta gerçekten de çok karanlık zamanlar yaşadık” paylaşımında bulundu.

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson’ın, 27 Mart’ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan’da yayımladığı videoda, “Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. Ancak durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Johnson’a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti. Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan ilk dünya lideri olan Johnson’ın hastanede tedavisine devam edildiği dönemde ise ülkedeki salgınla mücadele görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a devredilmişti.