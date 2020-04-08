‘Johnson’ın durumu stabil’

İngiltere’de, yeni tip koranavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma alınan Başbakan Boris Johnson’ın halen burada bulunduğu ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirildi. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Johnson’ın durumunun stabil, keyfinin de yerinde olduğu ifade edildi. Kabineden sorumlu Bakan Michael Gove, BBC’ye yaptığı açıklamada, Johnson’ın durumunun pazar günü bir dizi test için hastaneye kaldırıldıktan sonra kötüleştiğini söyledi. Gove, “Tıbbi tavsiye, Başbakan’ın yoğun bakıma alınması gerektiği yönündeydi. Bundan hemen sonra kabineye bilgi verildi” dedi. Yoğun bakımda tutulmasının nedenlerinden birinin, sağlık ekibinin uygun gördüğü her türlü desteği gerektiğinde sağlayabilmesi olduğunu belirten Gove, oksijen desteği verilen Johnson’ın “solunum cihazına bağlanmadığını” kaydetti.

Başbakan’ın zatürre olup olmadığını “bilmediğini” belirten Gove, “Durumunda herhangi bir değişiklik olursa, 10 Numara (Başbakanlık) ülkeyi haberdar etmeyi sürdürecektir” ifadesini kullandı. Başbakanlık Sözcüsü ise, Johnson’a zatürre teşhisi de konulmadığını açıklandı. Gove, ailesinden bir kişinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine kendisini karantinaya aldığını da açıkladı.



‘Emin ellerde’



Öte yandan Başbakan’a vekalet eden ve dün sabahki kabine toplantısını yöneten Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Johnson’ın “emin ellerde” olduğunu söyledi.

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson’ın 27 Mart’ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Johnson, 3 Nisan’da yayımladığı videoda, “Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor” demişti. Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

Başbakan’ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da, 4 Nisan’da sosyal medya hesabından “Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim” paylaşımını yapmıştı.



‘Yardım önerdik’

Johnson’ın yoğun bakıma kaldırılması sonrasında pek çok liderden “geçmiş olsun” mesajları geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Johnson’ın iyileşmesi için dua ettiklerini belirtirken “Yardım teklifinde bulunduk” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Johnson’a “geçmiş olsun” dileklerini ileten liderler arasındaydı.



Dümendeki yeni isim Dominic Raab



Boris Johnson’ın görevine vekalet etmesini istediği Dışişleri Bakanı Dominic Raab İngiliz siyasetinde yıldızı yeni parlayan bir isim. 3 yıl önceye kadar kabinede bile olmayan Raab, Theresa May’in ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışına girmişti. Yarış dışı kaldıktan sonra Johnson’ı destekleyen Raab, beklenmedik şekilde Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Bunda Raab’ın, sıkı bir Brexit yanlısı olmasının rol oynadığı belirtiliyor. Başbakanlığa kabineden sorumlu Bakan Michael Gove yerine Raab’ın vekalet etmesinin ise hükümette rahatsızlıklara neden olduğu öne sürülüyor.



Johnson’a bir şey olursa?

İngiliz siyasi sisteminde yönetimin başındaki kişinin bir ‘yardımcı’sı olmaması, Boris Johnson’ın yoğun bakıma alındığı bu dönemde akıllara “Başbakan’ın başına bir şey gelirse teamül ne olur?” sorusunu getirdi. Birleşik Krallık anayasasında başbakanın hastalanması veya iş yapamaz halde olması durumunda ne yapılacağına dair bir madde yok. Konuyla ilgili 2017’de bir önerge sunulmuş ancak bir sonuca ulaşmamıştı.



Bu durumda ülkede, 1953’de dönemin başbakanı Winston Churchill’in felç geçirmesinden bu yana değişen pek bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. O dönemde İngiliz halkına Churchill’in durumuyla ilgili bir açıklama yapılmayıp, sadece hasta olduğu ifade edilmişti. Dönemin dışişleri bakanı Sir Anthony Eden de ABD’de hasta durumdaydı. Bu nedenle dönemin maliye bakanı Rab Butler kabinenin başına geçmiş ve hükümet görevini sürdürmüştü.



Nükleer kodlar kimde?



İngiltere dünyada resmen nükleer silah bulunduran 5 ülkeden biri. Ülkenin 4 nükleer denizaltısı bulunuyor. Bu nükleer silahların ateşleme emrini sadece başbakan verebiliyor. Başbakan Boris Johnson’ın yoğun bakıma alınmasıyla, nükleer kodların kime verildiği sorusu da gündeme geldi. Nitekim Kabineden Sorumlu Bakan Michael Gove, nükleer kodların başbakanlığa vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a verilip verilmediğine ilişkin soruyu “Ulusal güvenlik meseleleri hakkında konuşamam” diyerek geçiştirdi.