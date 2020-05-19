Jordan’ın ayakkabısına servet

NBA’de Chicago Bulls forması ile bir döneme damga vurmuş olan Michael Jordan’ın, çaylak sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı açık artırmada 560 bin dolar (3 milyon 850 bin TL) karşılığında koleksiyoncu Jordan Geller’e satıldı. Michael Jordan, Chicago Bulls tarafında draft edildiği 1985 yılında bu ayakkabıyı giyiyordu. Ayakkabıların en fazla 150 bin dolar karşılığında satılması bekleniyordu. Ancak Michael Jordan ve Chicago Bulls efsanesinin anlatıldığı “Last Dance” belgeselinin de etkisiyle ayakkabılar, beklenen satış rakamının üç katına satıldı.

Teklif savaşları

Müzayede şirketi Sotheby’s tarafından pazar günü açık artırmayla satışa çıkarılan ayakkabılar için dünyanın dört bir yanından toplam 10 kişi fiyat artırarak yarıştı.

Sotheby’s’den yapılan yazılı açıklamada “Teklif savaşları sonucu ayakkabının değeri açık artırmanın son 20 dakikasında tahminlerin 300.000 dolar üzerine çıktı. Ayakkabılar, 150.000 dolar olan ön değerlemenin üç buçuk kat üzerinde satıldı” dendi. Müzayedeci Sotheby’s, teklif savaşına girenlerin dört farklı kıtadan ve altı ülkeden olduğunu söyledi. Böylece Jordan’ın NBA’deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar, bir açık artırmada en yüksek fiyattan satılan spor ayakkabı rekorunu ele geçirmiş oldu. Bir önceki rekortmen, 437 bin 500 dolara alıcı bulan Nike “Moon Shoe” adlı koşu ayakkabılarıydı.