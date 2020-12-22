MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kabil'de bombalı saldırı: 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
ABONE OL
22.12.2020 - 16:08 | | İHA

Kabil'de bombalı saldırı: 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Pul-i-Charkhi Hapishanesi doktorlarını taşıyan aracın geçtiği sırada yol kenarına önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3'ü doktor 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Kabil'de bombalı saldırı: 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük hapishanesi olan Pul-i-Charkhi Hapishanesine giden 5 doktor, seyir halindeyken yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Saldırı sonucu 5 doktor sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Masooma Jafari, hayatını kaybedenler arasında hapishanede korona virüsün yayılmasını kontrol altında tutmaya çalışan 2'si kadın 3 doktorun yer aldığını belirtti. Hükümet kanadı saldırıdan Taliban'ı sorumlu tutarken Jafari açıklamasında, "İnsanlık düşmanlarının barışın koruyucuları olarak bilinen sağlık çalışanlarımızı hedef alması üzücü ve beklentilerden uzak” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile bir ilgilerinin olmadığı belirtildi. Söz konusu hapishanede Taliban mensupları da bulunuyor.

Tamirhanede levye ve sopalı kavga kameradaKocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tamirhanede çıkan tartışma, yerini sopalı ve levyeli kavgaya bıraktı. Silahın da çekildiği o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aranan katil zanlısı, Sakarya’da yakalandı

Aranan katil zanlısı, Sakarya’da yakalandı

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika! Bakan Akar'dan sert tepki! '3 ayda 46 NAVTEX'

Son dakika! Bakan Akar'dan sert tepki! '3 ayda 46 NAVTEX'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet