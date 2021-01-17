17.01.2021 - 11:30 | | AA
Kabil'de iki kadÄ±n yargÄ±ç öldürüldü
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de kadÄ±n yargÄ±Ã§larÄ± taÅŸÄ±yan araca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da iki yargÄ±Ã§ hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.Â
Kabil Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ferdevs Faramarz, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kadÄ±n yargÄ±Ã§larÄ±n Kabil'in Kale-i Fethullah bÃ¶lgesinde kimliÄŸi bilinmeyen kiÅŸilerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Faramarz, saldÄ±rÄ±da iki kadÄ±n yargÄ±cÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, ikisinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.