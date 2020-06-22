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22.06.2020 - 07:00 |

Kabil’de yoga günü

Birleşmiş Milletler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin talebi doğrultusunda, 27 Aralık 2014 tarihli kararıyla 21 Haziran’ın ‘Uluslararası Yoga Günü’ olarak her sene tüm dünyada kutlanmasını onaylamıştı.

Kabil’de yoga günü

Kararı kabul eden 177 ülke arasında Türkiye de var. Bu nedenle 21 Haziran’da başta Hindistan olmak üzere dünyanın çeşitli
yerlerinde yoga etkinlikleri düzenlendi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de çekilen yoga yapan kadınlar fotoğrafı ise en ilginç görüntülerden biriydi. Çünkü ülke Taliban zulmü altındayken Afgan kadınlar da yüzlerini tümüyle örten burkaları giymek zorundaydı.  

 

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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