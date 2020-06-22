Kabil’de yoga günü

Kararı kabul eden 177 ülke arasında Türkiye de var. Bu nedenle 21 Haziran’da başta Hindistan olmak üzere dünyanın çeşitli

yerlerinde yoga etkinlikleri düzenlendi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de çekilen yoga yapan kadınlar fotoğrafı ise en ilginç görüntülerden biriydi. Çünkü ülke Taliban zulmü altındayken Afgan kadınlar da yüzlerini tümüyle örten burkaları giymek zorundaydı.