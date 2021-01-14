Kabinesinde 3 Müslüman bakan oldu

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı Navdeep Bains’in emekliliğini isteyerek bakanlıktan ayrıldığı. bu bakanlığa Dışişleri Bakanı olan François-Philippe Champagne’nin getirildiği, Ulaştırma Bakanı Marc Garneau’nun da Dışişleri Bakanı olduğu kaydedildi. Garneau’dan boşalan Ulaştırma Bakanlığı görevine de Trudeau’nun Parlamento Sekreteri ve Toronto Milletvekili Alghabra getirildi. Suudi Arabistan doğumlu Omar Alghabra, Somali asıllı Aile, Çocuk ve Sosyal Gelişim Bakanı Ahmed Hussen ile Afganistan asıllı Kadının Statüsü Bakanı Meryem Monsef’den sonra kabineye giren üçüncü Müslüman bakan oldu.