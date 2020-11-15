Kabul edecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek canlı yayında “Müthiş Hız Operasyonu” adını verdiği koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Trump, henüz seçimi kaybettiğini kabul etmedi, ancak “Gelecekte kimin yönetimde olacağını kim bilir, sanırım zaman gösterecek” ifadelerini kullandı. Trump, “Ben yönetimdeyken, bu yönetim sokağa çıkma kısıtlaması uygulamayacak. Gelecekte ne olursa olsun, kimin yönetimde olacağını kim bilir, sanırım zaman gösterecek, ama size bu yönetimin bir kısıtlamaya gitmeyeceğini söyleyebilirim” dedi. ABD basınında bu ifadeler, “Kaybettiğini kabul edebileceğine dair verdiği ilk sinyal” olarak değerlendirildi.

Trump konuşmasında, Kovid-19’a karşı nisan ayına kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı. Trump, Pfizer’ın geliştirdiği aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu belirtti ve üretime başlanmasından sonra hızlı şekilde kullanıma girebilmesi için acil kullanım izni vereceğini söyledi.

‘Seneye kadar yokum’

Bununla birlikte Trump dün Twitter üzerinden seçimle ilgili suçlamalarına devam etti ve ‘suçu ortaya çıkarın’ ifadelerini paylaştı. Öte yandan ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 20 Ocak 2021’e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Donald Trump yönetiminden, ülkede hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçilmesini istedi. Biden, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. Ülke genelinde aşı yapılmasının aylar süreceğini belirten Biden, “Bu kriz için acil bir federal müdahale gerekli ama ne yazık ki uzun süredir yok. Ben başkan seçildim ama seneye kadar başkan değilim. Salgın takvimdeki tarihe bakmıyor, süratle yayılıyor. Yönetimin hemen harekete geçmesi gerek” dedi.

Georgia’yı da Biden kazandı

ABD’de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Georgia eyaletini Demokrat Joe Biden kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Biden, Georgia eyaletindeki oyların yüzde 49,52’sini alarak seçimleri kazandı. Biden, bu eyalette hanesine 16 delege daha yazdırmış oldu. Georgia 28 yıl sonra Demokratların oldu.

Trump ise, Kuzey Carolina eyaletindeki oyların yüzde 50’sini alarak seçimleri kazandı. Bu sonuçla Trump, hanesine 15 delege daha yazdırdı. Mevcut tabloda Biden 306 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazanırken, Trump 232 delegede kaldı. Farkın az olması sebebiyle Georgia’da oyların yeniden sayılması bekleniyor.

New York’tan öç mü alacak?

Donald Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında aşının Nisan ayında ABD’de nüfusun genelinin kullanımına hazır olacağını söylerken, “New York eyaleti hariç” diyerek eyalet valisi Andrew Cuomo’yu hedef aldı. Valinin siyasi sebeplerle gelecek olan aşıya güvenmediğini iddia eden Trump, “Onay alana kadar New York’a aşı dağıtmayacağız ve bunu söylemek bana acı veriyor” ifadelerini kullandı.

New York Valisi Cuomo ise, Trump’ın seçimlerde New York eyaletini büyük bir farkla kaybettiğini ve eyalet savcılarının kendisi hakkında vergi dolandırıcılığı soruşturması yürüttüğüne dikkat çekti.

Usulsüzlügü buldular!

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick’in, seçimlerde hile yapıldığına dair delil getirene verme vaadinde bulunduğu bir milyon dolar ödüle, Pensilvanyalı Demokrat mevkidaşı John Fetterman’dan yanıt geldi. Fetterman, Cumhuriyetçi bir seçmeni ölmüş annesi yerine Donald Trump’a oy vermek isterken suçüstü yakaladıklarını ve bu seçim hilesini bildirdiği için 1 milyon dolar ödüle kendisinin talip olduğunu duyurdu.

Trump taraftarları, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla ülkenin birçok bölgesinde protesto düzenledi. Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre aldığı yenilgiyi açıkça kabul etmekten kaçınırken, destekçileri dün başkent Washington’da gösteri düzenledi. Yürüyüş “Seçimin Çalınmasını Durdurun” gibi isimlerle anılıyordu. Trump destekçileri ve karşıtları karşı karşıya gelirken, polis iki grubu ayırmak zorunda kaldı.