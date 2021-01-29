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29.01.2021 - 15:05 | | AA

Kadın hapishanesinde şiddet ve cinsel taciz skandalı! Memurlar zorunlu izne çıkarıldı

ABD’nin New Jersey eyaletindeki kadın hapishanesinde gardiyanların bir kadına şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine hapishane çalışanları zorunlu izne çıkarıldı.

Kadın hapishanesinde şiddet ve cinsel taciz skandalı! Memurlar zorunlu izne çıkarıldı

Edna Mahan Kadın Cezaevinde mahkum Ajila Nelson, 11 Ocak'ta cezaevi görevlilerinin kendisini kelepçeleyerek önce yumrukladığını, ardından tekmelediğini ve duşa sürükleyip cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Cezaevi Birliğinden yapılan açıklamada, cinsel taciz ve şiddet uyguladığı söylenilen 30 cezaevi görevlisinin zorunlu ücretli izne çıkarıldığı bildirildi.

Bu arada, transseksüel olduğu belirtilen Nelson’ın annesi bir gazeteye verdiği röportajda, kızının bir grup gardiyan tarafından dövüldüğünü ve tekerlekli sandalyeye mahkum bırakıldığını ifade etti.

Saldırının sebebi henüz açıklanmadı ancak Nelson, cezaevi çalışanlarının şikayet edilmeleri nedeniyle kendisine saldırdıklarını söyledi.

İddialar, New jersey Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Marcus Hicks'in görevden alınması çağrılarına yol açtı.

Devlet Başsavcılığı, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, ilçe savcısının konuyu araştırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ve kafelerle ilgili flaş açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan, 'Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir' dedi. Erdoğan, 'Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var' ifadelerine yer verdi.
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