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22.06.2020 - 19:26 | | AA

Kadına yönelik şiddet OHAL döneminde yüzde 57,9 arttı

İspanya Eşitlik Bakanlığı, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 14 Mart-20 Haziran'da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) sürecinde kadına yönelik şiddetin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,9 arttığını bildirdi.

Kadına yönelik şiddet OHAL döneminde yüzde 57,9 arttı

 

Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerde, OHAL döneminde kadına yönelik şiddetle bağlantılı 29 bin 700 yardım ve psikolojik destek talebi alındığı belirtildi.

Geçen yılın aynı dönemine oranla taleplerin 10 bin 808 daha fazla olduğu ve bunun yüzde 57,9'luk bir artışa denk geldiği vurgulandı.

98 günlük OHAL sırasında, kadına yönelik şiddetle mücadele için kurulan telefon hattından 26 bin 417 kişinin yardım istediği, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 41,6'lık bir artış olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, elektronik posta aracılığıyla gelen yardım taleplerinin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 457 oranında artması dikkati çekti.

OHAL sırasında kadına yönelik şiddet suçlamasıyla 8 bin 790 kişinin gözaltına alındığı, gelen ihbarlar üzerine polisin 70 binden fazla kontrol yaptığı kaydedildi.

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