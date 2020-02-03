‘Kadınlar çirkin erkek tacizinden şikâyetçi’

Moreno konuşmasında, erkeklerin sürekli tacizle suçlanma tehlikesi altında olduğunu iddia ederek, “Kadınlar sık sık taciz şikâyetinde bulunuyor. Bu doğru ve iyi ki de böyle yapıyorlar. Taciz vakalarında, kadınları çirkin insanlar kızdırıyor. Çirkin biri yaparsa adı ‘taciz’ oluyor. Ama erkek yakışıklıysa genellikle bunun taciz olduğunu düşünmüyorlar” dedi.

Sosyal medyada tepki çeken Moreno, yanlış anlaşıldığını belirterek, özür diledi.