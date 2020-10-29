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29.10.2020 - 07:00 |

Kamerayla izleniyor

Küçük kızların istismar edildiği seks ağında suç ortağı olmaktan tutuklanan Ghislaine Maxwell hücresinde kamerayla takip ediliyor. Ayrıca üç saatte bir uyandırılan Maxwell’in üstü aranıyor

Kamerayla izleniyor

ABD’de finansçı Jeffrey Epstein (66) reşit olmayan kızların cinsel istismara uğradığı seks ağını kurmak suçundan yattığı cezaevinde geçen yıl ölü bulunmuştu. İntihar ettiği açıklanan Epstein’in suç ortağı olduğu bildirilen eski sevgilisi, “Madam” lakaplı Ghislaine Maxwell (58) ise 2 Temmuz’da tutuklanmıştı. Maxwell’in de cezaevinde yargılanmayı beklerken “ölü bulunmaması” için tek başına tutulduğu hücreye iki kamera yerleştirildiği bildirildi.

‘İntihar etmesin’ diye

Hücredeki kameralarla izlenen sanığın intiharını önlemek için üç saatte bir uyandırılıp üzerinin de arandığı bildirildi. Kadın hakları örgütleri, New York’taki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutulan Maxwell’in, Epstein gibi yargılanmadan ölmesini önlemek için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Seks ağına mağdurları almakla suçlanan Maxwell, gelecek yaz mahkemeye çıkacak.

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