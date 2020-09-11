Kamp yanınca yol kenarlarında uyudular

Sığınmacıların çoğunun, adada yol kenarlarında yattığı ifade ediliyor. Ailesi olmayan 408 çocuk uçaklarla Selanik’e yollanırken, mültecilerin barınabilmesi için adaya 3 gemi gönderildi. Almanya’nın farklı kentlerinde düzenlenen eylemlerde de sığınmacıların ülkeye getirilmesi istendi.