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11.09.2020 - 07:00 |

Kamp yanınca yol kenarlarında uyudular

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda 12 bin 500 kişiye ev sahipliği yapan Moria sığınmacı kampının yangınlarla yerle bir olmasının ardından sığınmacılar için girişimler başladı.

Kamp yanınca yol kenarlarında uyudular

Sığınmacıların çoğunun, adada yol kenarlarında yattığı ifade ediliyor. Ailesi olmayan 408 çocuk uçaklarla Selanik’e yollanırken, mültecilerin barınabilmesi için adaya 3 gemi gönderildi. Almanya’nın farklı kentlerinde düzenlenen eylemlerde de sığınmacıların ülkeye getirilmesi istendi.

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