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07.08.2020 - 18:35 | | İHA

Kan donduran olay! Gölde bebek cesedine ait parçalar bulundu

Kanada’nın Ontario eyaletindeki Ontario Gölü’nün Pickering Sahili’nde dün akşam saatlerinde bir bebeğe ait ceset parçaları bulundu.

Kan donduran olay! Gölde bebek cesedine ait parçalar bulundu

Durham Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir vatandaşın kıyı şeridi boyunca suda yüzen et parçaları gördüğünü ve polisi aradığını aktardı. Polis, sudaki parçaların ne olduğunun anlaşılamaması üzerine olay yerine adli tıp ekiplerinin çağrıldığını açıkladı. Adli tıp ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından et parçalarının bir bebeğe ait olduğu tespit edilirken, parçalar otopsi için adli tıbba götürüldü. Soruşturmayı cinayet masasının devralması ile olayla ilgili yapılan araştırma derinleştirildi. Polis, “Umarım araştırmalarımız bu cinayetin çözümüne ışık tutacaktır. Soruşturma biraz zaman alacak ve detaylara ulaşmak için delillere ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Öte yandan olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için bölge polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda doğumu gerçekleştiren annenin sağlığından ve hayatından endişeli olduğunu ifade ederken, olayla ilgili herhangi bir bilgi ve görgü sahibi olanların 911’i veya ihbar hattını araması çağrısında bulundu.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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