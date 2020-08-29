Kanada’da corona virüs vaka sayısı 129 bini geçti

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde pozitif Kovid-19 vaka sayısı son bir haftada 3 bin 934 artarak 125 bin 395’den 129 bin 329’a yükseldi.

Aynı dönemde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artışla 9 bin 94’den 9 bin 154’e çıktı.

Ülkede bugüne kadar toplam 5 milyon 355 bin 340 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Ülkede en fazla vaka ve ölüm sayısının yaşandığı Quebec eyaletinde, salgının başlangıcından bu yana 14 gün olarak uygulanan evde karantina süresi 10 güne indirildi.