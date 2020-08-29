MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kanada’da corona virüs vaka sayısı 129 bini geçti
ABONE OL
29.08.2020 - 23:34 | | AA

Kanada’da corona virüs vaka sayısı 129 bini geçti

Kanada’da yeni tip corona virüs vaka sayısı 129 bini geçti.

Kanada’da corona virüs vaka sayısı 129 bini geçti

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde pozitif Kovid-19 vaka sayısı son bir haftada 3 bin 934 artarak 125 bin 395’den 129 bin 329’a yükseldi.

Aynı dönemde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artışla 9 bin 94’den 9 bin 154’e çıktı.

Ülkede bugüne kadar toplam 5 milyon 355 bin 340 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Ülkede en fazla vaka ve ölüm sayısının yaşandığı Quebec eyaletinde, salgının başlangıcından bu yana 14 gün olarak uygulanan evde karantina süresi 10 güne indirildi.

Deniz Harp Okulu öğrencileri Kuzey Kıbrıs'ı selamladı!MSB, Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu öğrencilerinin KKTC selamını paylaştı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto'da 56 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

Çılgın Sayısal Loto'da 56 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

Son dakika haberi: Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem!

Sıradaki Haber