MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kanada’da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 943’e çıktı
ABONE OL
19.05.2020 - 09:24 | | AA

Kanada’da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 943’e çıktı

Kanada’da, yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölenlerin sayısı son 48 saatte 161 artarak 5 bin 943’e yükseldi.

Kanada’da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 943’e çıktı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 48 saatte 161 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı toplam 5 bin 943’e çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 208 artarak 78 bin 78’e yükseldi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı da ellerin sık sık yıkanmasını, eldiven ve maske kullanılmasını ve sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısı yaptı.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, yaptığı açıklamada, ülkeye yeni gelecek göçmenlerin Kovid-19 sonrası dönem için önemli olduğunu söyledi.

2020'de 341 bin, 2021'de 351 bin ve 2022'de 361 bin göçmen kabul edileceğini belirten Mendicino, yeni gelecek göçmenlerin iş gücü açığı saptanan şehirlere yönlendirileceğini ifade etti.

Medicino, "Kanadalıların tabağına göçmenler olmadan uygun bir fiyata yiyecek koyamadık, ön saf çalışanlarımızı göçmenler olmadan destekleyemedik. Bu nedenle, bugün güvenli ve düzenli bir şekilde göç almaya devam etmemiz ve geçmişte olduğu gibi hepimizin göçle destekleneceğine inandığımız geleceği yönlendirmeye devam etmemiz hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli balonundan 19 Mayıs'a özel uçuşTürkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretilen yerli ve milli ilk sıcak hava balonu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya semalarına havalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Corona virüs sürecinde 20 yaş altı nelere dikkat etmeli? Taşıyıcı olma ihtimalleri...

Son dakika! Corona virüs sürecinde 20 yaş altı nelere dikkat etmeli? Taşıyıcı olma ihtimalleri...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

THY 19 Mayıs hatıra bileti | Tarihi yolculuk bileti alma ekranı

THY 19 Mayıs hatıra bileti | Tarihi yolculuk bileti alma ekranı

Sıradaki Haber