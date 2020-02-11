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11.02.2020 - 06:18 | | AA

Kanada'da 'ölüm meleği' bulundu

Kanada’nın Alberta eyaletinde bir grup bilim insanı, 'ölüm meleği' adını verdikleri 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili (tyrannosaur) buldu.

Kanada'da 'ölüm meleği' bulundu

Calgary Üniversitesinden Dr. Jared Voris'in başkanlığındaki bilim heyeti, tyrannosaur türü dinozorlardan olan ancak bugüne kadar bilinmeyen yeni bir türün keşfedildiğini duyurdu.

Arkeolojik kazılarda bulunan tyrannosaur türüne 'reaper of death' (ölüm meleği) ismini veren Dr. Jared Voris, bulunan fosili diğer tyrannosaurlardan ayıran özelliğin kalçalardan itibaren 2,4 metre yüksekliğe erişmesi olduğunu söyledi. Yeni türün 11 milyon yıl yaşında olduğunu ifade eden Voris, bunun bugüne kadar Kanada’da bulunan tyrannosaur türü dinozorların en eskisi olduğunu kaydetti.

Dr. Voris, dinozor fosilinin, son 50 yıldır Kanada’da keşfedilen ilk yeni tür tyrannosaur olduğunu kaydetti. Voris ve ekibi, araştırma yaptıkları bölgenin hem yeni türe hem de başka türlere ait fosiller bakımından zengin olduğunu, bulunan türe ait diğer vücut parçalarını bulmak için araştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu arada, Kanadalı bilim insanlarının bu konudaki çalışmaları, "Journal of Cretaceous Research" isimli bilim dergisinde yayımlandı.

 

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