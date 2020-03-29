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29.03.2020 - 13:07 | | AA

Kanada'nın First Lady'si corona virüsünü atlattı

Kanada Başbakanı Trudeau'nun iki hafta önce Covid-19 tespit edilen eşi sağlığına kavuştu. Sophie Gregoire Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendini çok daha iyi hissettiğini ifade etti.

Kanada'nın First Lady'si corona virüsünü atlattı

Kanada'nın First Lady'si, yeni tip corona virüsü (Covid-19) atlattığının doktoru ve Ottawa Halk Sağlığı Kurumu tarafından onaylandığını belirtti

Kanada Başbakanlık Ofisinden 11 Mart'ta yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.

Başbakanlık Ofisi, bir sonraki gün Sophie Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği için Başbakan'a test uygulanmayacak." ifadesine yer verilmişti.

Ülkede 5 bin 655 kişiye yeni tip corona virüsü teşhisi konulurken, 508 kişi de iyileşti. Kanada'da 60 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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