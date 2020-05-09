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09.05.2020 - 19:36 | | AA

Kanada'ya Çin şoku! 8 milyon maske 'standart dışı' çıktı

Kanada'nın Çin'den satın aldığı N95 tipi 11 milyon maskeden 8 milyonunun standartları karşılamadığı ortaya çıktı.

Kanada'ya Çin şoku! 8 milyon maske 'standart dışı' çıktı

 

Quebec Eyaleti Satınalma Bakanı Anita Anand, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 11 milyon maskeden yaklaşık 1 milyonunun standartları karşılayabildiği, 8 milyonunun ise kullanıma uygun olmadığını söyledi.

Anand, geriye kalan maskelerin test aşamasında olduğunu belirterek, standart dışı 8 milyon maskenin başka şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Öte yandan Kanada basınında, Çin'den geçen ay ithal edilen 1 milyon N95 tipi maskenin de hatalı çıktığı haberleri yer aldı.

Federal hükümetten, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Federal hükümet, ülkedeki tedarikçi firmalar aracılığıyla toplam 135 milyon maske alımı için sözleşme imzalamıştı.

Kanada, salgının başından bu yana 33 milyondan fazla tıbbi malzeme satın aldı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu. Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle corona tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.
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