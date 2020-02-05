Kantinden yiyecek çalan üst düzey bankacı işini kaybetti

Yatırım bankası Citigroup tarafından ofis kantininden yemek çalmakla suçlanan yüksek profilli bir üst düzey tahvil tüccarı, görevinden uzaklaştırıldı.

Citi'nin Londra'nın Canary Wharf finans bölgesindeki genel merkezindeki kantininden yemek çaldığı iddia edilen 31 yaşındaki Paras Shah geçen ay beklenmedik biçimde görevinden ayrıldı.

Shah, 2017'den beri Citi'nin Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgeleri için yüksek getirili tahvil ticareti başkanlığını yürütüyordu. Bu görev, riskli borçlulara ait çöp bonolar olarak bilinen borçların alıcı ve satıcılarının eşleştirilmesini içeriyor.

Financial Times'a göre, kıdemli yönetici konumundaki Shah muhtemelen yıllık milyon liralarca maaş alıyordu ve primlerin ödenmesinden haftalar önce görevden uzaklaştırıldı.

Press Association'a konuşan bankacılık sektöründen bir kaynak, diğer bankalarda Shah'ın pozisyonuna denk gelen konumlardaki maaşın yıllık 1 milyon sterlinin (yaklaşık 8 milyon TL) üzerinde olduğunu belirtiyor.

Birleşik Krallık'taki finans kurumları, görevini suistimal eden yöneticilerini acımasızca cezalandırmasıyla biliniyor.

2016'da Japon Mizuho Bankası'nda çalışan Londralı bir bankacı, meslektaşının bisikletinden 5 sterlinlik (yaklaşık 40 TL) bir parça çalarken yakalanınca işten atılmıştı.

Olaydan iki yıl önce dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock Varlık Yönetimi'nin eski idari yöneticilerinden biri fbankac'da kullandığı tren ücretlerini yıllardır ödemekten kaçındığı anlaşılınca ülkenin finans sektöründe üst düzey görev alması yasaklanmıştı.

Basında "tarihin en büyük beleşçisi" olarak etiketlenen Jonathan Burrows Southestern Demiryolları'yla olan davasında 43 bin sterlin (yaklaşık 335 bin TL) ödeyerek uzlaşı yoluna gitmişti.

Kaynak: Independent Türkçe