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19.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Kaplan kemiğinden cinsellik toniği’ iddiası

Çin’de devlete bağlı Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma Derneği’nin nesli tükenmekte olan hayvanların kürklerini parça başına 79 bin sterline sattığı ve Sibirya kaplanının kemiklerini cinsel performansı artırmayı amaçlayan bir tonik yapmak için kullandığı öne sürüldü.

‘Kaplan kemiğinden cinsellik toniği’ iddiası

Sosyal medya sitesi Weibo’da, derneğin yöneticilerinin karanlık işlerine göz yummaları için yetkililere “egzotik lezzet” olarak kaplan eti yemeği sunduğu belirtildi. Çin’de 1993’ten beri yasaklanan ve cinsel yaşamı canlandırdığı söylenen kaplan kemiği toniğinin 5 bin yuan’a
(5 bin 850 TL) satıldığı iddia edildi. Dernek iddiaları reddetti.

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