‘Kaplan kemiğinden cinsellik toniği’ iddiası

Sosyal medya sitesi Weibo’da, derneğin yöneticilerinin karanlık işlerine göz yummaları için yetkililere “egzotik lezzet” olarak kaplan eti yemeği sunduğu belirtildi. Çin’de 1993’ten beri yasaklanan ve cinsel yaşamı canlandırdığı söylenen kaplan kemiği toniğinin 5 bin yuan’a

(5 bin 850 TL) satıldığı iddia edildi. Dernek iddiaları reddetti.