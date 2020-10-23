Karabağ-İran sınırı Azerbaycan kontrolünde

Azerbaycan Ordusu, 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Karabağ’ın güneyindeki Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla, Karabağ-İran sınırı tamamen Azerbaycan’ın kontrolüne girmiş oldu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ile sözde başkent Hankendi’nin bağlantısını sağlayan stratejik Laçin koridoruna da 10-15 kilometre kadar yaklaştı.



İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan’a sahada yanıt veren Azerbaycan Ordusu, Karabağ’ın güneyinden iç ve sınır kesimlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Çatışmalar; Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı’da yoğunlaşıyor.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu, Fuzuli bölgesinde Mollaveli, Yukarı Rafadinli, Aşağı Rafadinli köylerini; Cebrail bölgesinde Sirik, Şıklar, Mastalibeyli ve Darzili köylerini Ermeni güçlerden temizledi. Zengilan bölgesinde de 13 köy ve Ağbend kasabası işgalden kurtarıldı. Karabağ’ın güneyindeki Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarılmış oldu. Azerbaycan Ordusu, Ermenistan ile sözde başkent Hankendi’nin bağlantısını sağlayan stratejik Laçin koridoruna 10-15 kilometre kadar yaklaştı. Cebrail ve Zengilan istikametinden Gubadlı’ya ilerleyen Azerbaycan Ordusu, Gubadlı’nın güneyinde bazı önemli tepe ve mevzileri ele geçirdi, Ermeni askerleri bu hatta kayıp vererek geri çekildi.



Ağır kayıp verdiler



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’ın doğusundaki Hocavend yönünde bulunan Ermenistan ordusunun 155. Topçu Alayı’na ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralı olduğunu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediğini, Hadrut’un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıklarını bildirdi.



Ağdere yönündeki 5. Muhrip Alayı’na Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu Ermenistan 3. Tabur Komutanı’nın kaybolduğu, Kurmay Başkan’ın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu kaydedildi. Ermenistan Ordusu’nun 543. Alayı’na açılan ateş sonrasında alay komutanı yaralanırken, yardımcısı öldürüldü. Alayın 1. taburunun komutanı, komutan yardımcısı, havan topu bölüğünün komutanları da çatışmlarda öldürüldü ve 1. taburun bir bölüğünün savaşa girmeyi reddettiği öğrenildi.



Ayrıca Ermenistan’a ait bir İHA, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Şerur ve Sederek illeri istikametinde dün keşif uçuşu gerçekleştirdiği sırada, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldü. Ermeni ordusu ise Ermenistan topraklarından Siyezen iline üç, Gebele iline iki, Kürdemir iline ise bir balistik füze attı.



Azerbaycan’dan yeni İHA: İti Kovan



Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı, tahrip gücü daha fazla ve yeni tip İHA’ların seri üretimine geçildiğini açıkladı. Yeni İHA’lara, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bir açıklamasında, Ermenistan ordusu için söylediği “Onları iti kovar gibi kovuyoruz” ifadesi çerçevesinde “İti kovan” ismi verildi. Hazır olan yeni İHA’ların, Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.











Paşinyan, ASALA’nın liderini andı



Ermenice bilen tarihçi yazar AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın son açıklamaları ile ilgili bir detay paylaştı. Twitter’dan açıklama yapan Özşavlı şunları kaydetti: “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün (önceki gün) öğleden sonra Ulusa Sesleniş Konuşması yaptı. Fakat bu konuşmayı devlet televizyonu üzerinden değil de Facebook üzerinden canlı yayın yaparak gerçekleştirdi. Bunun sebebi şudur; Paşinyan Ermenistan’daki Ermenilerden ziyade diasporadaki Ermenilere seslenmektedir! Paşinyan’ın konuşmasında yaşlı genç, iş adamı öğrenci herkesi Anavatan gelip, eline silah alıp, Karabağ’da savaşmaya çağırması, düştüğü çaresizliğin göstergesidir! Ayrıca Paşinyan’ın konuşmasında Ermeni Ulusal Kahramanı diye zikrettiği Monte Melkonyan aslında diplomatlarımızı katleden ASALA terör örgütünün lideridir.”