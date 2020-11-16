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16.11.2020 - 14:26 | | DHA

Karantinadaki İngiltere Başbakanı Johnson’dan açıklama

İkinci kez kendini karantinaya giren İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Johnson, “Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme programımız tarafından koronavirüs tespit edilen biriyle temas kurduktan sonra iki hafta boyunca kendi kendimi izole etmem için talimat aldım” dedi.

Karantinadaki İngiltere Başbakanı Johnson’dan açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson çevresindeki bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından kendisini ikinci kez karantinaya aldı. Daha önce koronavirüse yakalandığı için karantinaya giren İngiltere Başbakanı Johnson, bu sefer önlem amaçlı olarak iki hafta boyunca evinde karantinada kalacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom göstermediğini bildiren Johnson, “Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme programımız tarafından koronavirüs tespit edilen biriyle temas kurduktan sonra iki hafta boyunca kendi kendimi izole etmem için talimat aldım” ifadelerini kullandı.

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