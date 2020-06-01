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01.06.2020 - 12:37 | | DHA

Karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında kendisini İngiltere Krallık Kalesi Windsor’da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi. Elizabeth, ilk kez renkli bir başörtüyle at üzerinde görüntülendi.

Karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi

Kürsel tehdit haline gelen corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 19 Mart'tan itibaren İngiltere Krallık Kalesi Windsor’da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi. ​Safkan yarış atı yetiştiricisi olan ve atlara tutkuyla bağlı olna 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi’nin corona virüs nedeniyle karantinaya alınmasından sonra ilk kez, renkli bir başörtü, tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip hafta sonu boyunca 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi. 98 yaşındaki kocası Philip Mountbatten ile karantinayı beraber geçiren kraliçenin son fotoğrafı, 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.

İntihar olayını izleyip sosyal mesafeyi hiçe saydılarEdirne'nin Keşan ilçesinde, ailevi sorunları olduğu iddia edilen H.E., 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişiler, intihar girişimini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek, yan yana izledi.
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