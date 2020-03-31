Son dakika haberi: Karantinaya uymadı, arkadaşıyla gözetim altına alındı

Malatya'da yaşayan ve kargo şirketinde çalışan Mevlüt Y.'nin eşinde 2 gün önce corona virüs tespit edildi. Eşinde corona virüs olduğunu şehir dışında öğrenen Mevlüt Y., sağlık ekiplerinin uyarısı üzerine Kayseri'de hastaneye giderek test yaptırdı. Mevlüt Y.'nin test sonuçları negatif çıktı ancak yine de 14 gün karantina da kalması istendi.

Sağlık ekiplerinin uyarısını dinlemeyen Mevlüt Y., test yaptırdıktan sonra kargo kamyonuyla Ankara'ya geldi. Mevlüt Y.'nin yakınları, olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ihbar üzerine Mevlüt Y.'nin kullandığı kamyonu, Yenimahalle ilçesindeki kargo deposunun önünde durdurdu.

Mevlüt Y. ile aynı araçta bulunan Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.



Mevlüt Y.'nin ailesinin, 2 gün önce corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşadığı belirtildi.