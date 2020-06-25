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25.06.2020 - 17:47 | | AA

Karayipler Sahra toz bulutuyla kaplandı

Afrika'dan kalkıp Atlas Okyanusu'nu aşan devasa toz bulutu, Porto Riko'dan Küba, Meksika ve son olarak ABD Florida'ya kadar ulaştı.

Karayipler Sahra toz bulutuyla kaplandı

Devasa Sahra toz bulutu, Karayipler'de gökyüzünü kapladı. BBC'nin haberine göre, Afrika'dan kalkan toz bulutu, Atlas Okyanusu'nu geçerek 21 Haziran Pazar günü Porto Riko'ya ulaştı.

Toz bulutu pazar gününden bu yana Küba, Meksika, Karayip adaları Guadeloupe ve Martinique ile Miami dahil ABD'nin Florida eyaletinin güneyini etkiliyor.

Kübalı yetkililer, toz bulutunun solunum yolu rahatsızlıklarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Karayipler'in bazı kesimleri ve Orta Amerika'da gelecek hafta da görüş mesafesinin düşmesi ve hava kirliliği bekleniyor.

Kübalı meteorolog Jose Rubiera, Sahra toz bulutlarının sıra dışı bir şey olmadığını ancak şu anda bölgeyi etkileyenin yoğunluğunun "normal seviyelerin epey üzerinde" olduğunu söyledi.

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