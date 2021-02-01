01.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Kasap kurbanı köpek yeni yüzüne kavuştu
Çin’in Changchun kentinde 2015 yılında kasapların kötü muamelesi nedeniyle burnunun bir kısmını kaybeden ve hayvan hakları aktivistleri tarafından kurtarıldıktan sonra İngiltere’de sahiplendirilen ‘Angel’ adlı köpek, sosyal medyanın gücü sayesinde yeni yüzüne kavuştu.
İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde yaşayan Hollie Cornes’ın sahiplendiği Belçika çoban köpeği cinsi Angel, sahibinin Instagram’da başlattığı yardım kampanyası sayesinde ameliyat oldu. Angel’ın adına açılan Instagram hesabındaki 30 bin takipçinin yardımıyla bağış toplama sitesi GoFundMe’de 4 bin 500 sterlin toplandı. 6 yaşındaki Angel için bu kadar hızlı bağış toplanmasına çok sevindiğini belirten Cornes, artık köpeğinin rahat nefes aldığını söyledi.