Kasap kurbanı köpek yeni yüzüne kavuştu

İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde yaşayan Hollie Cornes’ın sahiplendiği Belçika çoban köpeği cinsi Angel, sahibinin Instagram’da başlattığı yardım kampanyası sayesinde ameliyat oldu. Angel’ın adına açılan Instagram hesabındaki 30 bin takipçinin yardımıyla bağış toplama sitesi GoFundMe’de 4 bin 500 sterlin toplandı. 6 yaşındaki Angel için bu kadar hızlı bağış toplanmasına çok sevindiğini belirten Cornes, artık köpeğinin rahat nefes aldığını söyledi.