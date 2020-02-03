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03.02.2020 - 23:33 | | AA

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz ABD Kongresi'ne davet edildi

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongrede yarın akşam yapacağı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasına katılacağı belirtildi.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz ABD Kongresi'ne davet edildi

 

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi olan Virginya eyaletinin Demokrat temsilcisi Gerry Connolly, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cengiz’i misafiri olarak davet ettiğini duyurdu.

Connolly, “Hatice'nin salı gecesi Meclis salonunda bulunma cesareti, Suudi Arabistan'ın, ABD sakini, benim bölgemde seçmen, reformcu saygın gazetecinin cinayetine ve nişanlısına karşı sorumlu tutulması gerektiği konusunda, Başkan'a açık bir çağrı olmalı.” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayeti konusunda Kongrenin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Connolly, “Aynı şekilde şimdi Başkan Trump da üzerine düşeni yapmalı.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Kongrede yarın akşam Birliğin Durumu konulu konuşma yapacak.

Kaşıkçı cinayeti

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da süren davada da 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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