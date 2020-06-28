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28.06.2020 - 13:39 |

Kasım Süleymani'nin kızı, Hizbullah yöneticisinin oğluyla evlendi

Zeynep Süleymani ve Rıza Safiyuddin'in evlilğini, Lübnan Hizbullahı eski komutanı İmad Muğniye’nin kızı duyurdu

Kasım Süleymani'nin kızı, Hizbullah yöneticisinin oğluyla evlendi

İranlı komutan Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, Lübnan Hizbullahı Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’in oğlu Rıza Safiyuddin ile evlendi.

Haberi, 2008’de suikast sonucu öldürülen eski Hizbullah komutanı İmad Fayiz Muğniye’nin kızı Zeynep Muğniye Instagram hesabından duyurdu.

Muğniye’nin paylaşımı İran ve Lübnan’da geniş yankı uyandırırken, iki ismin evlendiğine dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

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