Katı kurallara 2021 yaza kadar devam

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç şirketinin birlikte yürüttüğü aşı çalışmasının başındaki isim olan Prof. Dr. Andrew Pollard, küresel aşı testlerinin başarılı olduğu kanıtlansa bile katı kurallara bir süre daha uyulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. İlk aşıların muhtemelen gelecek yıla kadar mevcut olmayacağını ve daha sonra sadece ön saflardaki sağlık çalışanları gibi kilit gruplar için geçerli olacağını belirten Profesör Pollard, “Hayat en erken 2021 yazına kadar normale dönmeyecek. Temmuz ayına kadar maskeye ihtiyacımız olabilir” dedi. Oxford ile AstraZeneca’nın çalışmasının dünya genelinde üçüncü test aşamasına geçen dokuz aşı çalışmasından biri olduğu bilinirken, bir diğer önemli aşı çalışmasını yürüten Johnson & Johnson önceki gün bir gönüllünün hastalanması nedeniyle denemelerini durdurma kararı almıştı. Bu kararın açıklanmasından sadece bir gün sonra ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly’den de kötü haber geldi. Eli Lilly, bir güvenlik endişesi nedeniyle antikor tedavisi olan LY-CoV555’in devlet destekli klinik denemesini durdurdu. Öte yandan, Rusya Sağlık Bakanlığı basın dairesi dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V’nin klinik testler kapsamında 60 yaş üstü gönüllülere uygulanmasına izin verildiğini duyurdu. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ise çarpıcı bir açılamada bulunarak, halihazırda 12 binden fazla Rus vatandaşa ilk doz aşının yapıldığını, ilk sonuçların olumlu olduğunu ve Sputnik V’nin Rusya’da bu ayın sonu veya kasım ayının başında yaygın olarak kullanılabileceğini ifade etti.

İran’da 5 kente yasak geldi

İran’da koronavirüs vakalarında artış nedeniyle 15-17 Ekim tarihleri arasında başkent Tahran’ın da bulunduğu 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı uygulanacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Said Nemeki, salgının ülkede tehlikeli bir duruma geldiğini ve hasta sayısında büyük artış kaydedildiğini söyledi. Öte yandan, Orta Doğu’da koronavirüsün merkezi olan İran, bu hafta iki korkunç rekoru kırarak salgının başlamasından bu yana 24 saat içinde görülen en fazla ölü sayısını ve en fazla yeni vakayı bildirdi. Toplam vaka sayısının 513,219’e yükseldiği İran’da toplam ölü sayısının ise 29,349 olduğu açıklandı.