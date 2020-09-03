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03.09.2020 - 10:22 | | İHA

Katmandu Vadisi'nde kısıtlamalar 9 Eylül'e kadar uzatıldı

Nepal'de yer alan Katmandu Vadisi'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki artışın önlenmesi amacıyla uygulanan kısıtlamalar 9 Eylül'e kadar uzatıldı.

Katmandu Vadisi'nde kısıtlamalar 9 Eylül'e kadar uzatıldı

Yeni tip korona virüs salgınında çok sayıda ülkede normale dönüş sürecinin ardından vaka sayılarının artması üzerine kısıtlamalar geri getirildi. Nepal'de 22 Temmuz'da normalleşme sürecinden bu yana vaka sayısındaki artış nedeniyle 20 Ağustos'tan bu yana yeniden karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.

Katmandu Vadisi'nde gece yarısı sona eren karantina tedbirleri, vaka sayısındaki artışın önlenmesi amacıyla 9 Eylül'e kadar uzatıldı. Katmandu, Bhaktapur ve Lalitpur Bölge İdare Ofislerinden (DAO) yetkililer, İçişleri Bakanlığı ile görüştükten sonra karantina tedbirlerinin uzatılmasına karar verildiğini duyurdu. Ayrıca yetkililer, her türlü faaliyetlerin kapatılması nedeniyle halkın karşılaştığı zorlukları gerekçe göstererek kısıtlamada kısmi değişiklikler yaptı. Bankalar da dahil olmak üzere temel hizmet veren iş yerlerinin asgari sayıda çalışan bulundurarak ve sağlık protokollerine uyarak faaliyet göstermesine izin verildi. Ancak restoranlar ve otellerin kapalı kalması kararlaştırıldı.

Nepal'de koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 251'e yükseldi. Ülke genelinde bin 120 yeni vaka kaydedilmesiyle toplam vaka sayısı da 41 bin 649'a ulaştı.

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