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07.02.2020 - 07:11 | | AA

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 34 uydu fırlatıldı

Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan One Web Küresel Uydu Grubuna ait 34 uydu, yörüngelerine yerleştirildi.

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 34 uydu fırlatıldı

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOC) yapılan açıklamada, One Web'in 34 uydusunu taşıyan Soyuz 2.1b roketinin yerel saatle 03.45'te fırlatıldığı belirtildi.

Uyduların başarıyla fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, "34 uydunun tamamı, başarıyla hedef yörüngelerine çıkarıldı." bilgisi verildi.

Açıklamada, One Web'in düşük yörünge uydularının yüksek hızlı internet bağlantıların doğrudan sağlanması için kullanılacağı aktarıldı.

One Web'in dünya yörüngesine 600'ün üzerinde uydu yerleştirmeyi planladığı aktarılan açıklamada, "Bu uyduların ticari kullanımı bu yıl başlayacak. One Web 2021'de dünyaya 24 saatlik kesintisiz internet bağlantısı sağlamayı planlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

One Web'in diğer uydularının Baykonur'un yanı sıra Rusya'nın Doğu Uzay Üssü ve Fransa'nın Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılması bekleniyor. 

 

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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