Kazakistan’ın eski lideri Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu ölü bulundu!

Kazakistan medyasının aktardığına göre, geçen Şubat ayında İngiltere’ye sığınma talebinde bulunan Aysultan Nazarbayev, ön belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanının büyük kızı Dariga Nazarbayeva ve Rahat Aliyev’in oğlu olan Aysultan Nazarbayev 26 Ağustos 1990'da doğdu. İngiltere’de Kraliyet Askeri Akademisi’nden mezun olan Aysultan, Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın ana istihbarat departmanında görev yapmıştı.

Aysultan Nazarbayev, geçen Şubat ayında, Facebook hesabından yaptığı açıklamada İngiltere’de olduğunu duyurarak ailesinin baskısından dolayı sığınma talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Sosyal paylaşım hesabından daha önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu anlatan Aysultan Nazarbayev, ülkenin zenginlerine yönelik bazı suçlamaları gündeme getirmişti.

80 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, 30 yıllık iktidarının ardından geçen yıl mart ayında görevini bırakmıştı. Nazarbayev, bununla birlikte, iktidardaki Nur Otan Partisi Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve “Ulusal Lider” gibi unvanları elinde tutuyor.

NURSULTAN NAZARBAYEV’İN KIZI, OĞLU AYSULTAN’IN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Kazakistan’ın eski lideri Nursultan Nazarbayev’in büyük kızı Dariga Nazarbayev’a, oğlu Aysultan’ın Londra’da öldüğünü doğruladı.

Dariga Nazarbayeva, “Çok sevdiğimiz Aysultan’ı kaybetmemiz ailemizi yıktı ve bu çok zor dönemde bizi yalnız bırakmanızı istiyoruz” diye açıkladı.

Eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in torunu Aysultan Nazarbayev’in Londra’da kalp krizinden hayatını kaybettiği bildirilmişti.