MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kazımi'den 'Sincar ile yakından ilgileniyoruz' mesajı
ABONE OL
15.11.2020 - 20:23 | | AA

Kazımi'den 'Sincar ile yakından ilgileniyoruz' mesajı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Musul'a bağlı Sincar'daki durumla yakından ilgilendiklerini ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Kazımi'den 'Sincar ile yakından ilgileniyoruz' mesajı

 

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, başkent Bağdat'ta Sincarlı kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Merkezi hükümetin Sincar'daki durumla yakından ilgilendiğini ve sorunların çözümüne önem verdiğini kaydeden Kazımi, "Sincar'da çözüm dışarıdan değil, içeriden olmalı." ifadesini kullandı.

Sincar'da yerlerinden edilenlerin tamamının evlerine dönmesi için çabaladıklarını söyleyen Kazımi, şunları kaydetti:

"Sincar halkı, ulusal kimliğine sarılmalı. Yasalar vatandaşlık prensibinin hakim olduğu, etnik ve dini renkliliği koruyan güçlü devletin inşasının temelidir."

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Terör örgütünün ne şekilde Sincar'dan çıkarılacağı konusu anlaşmada yer almazken, ilçedeki yönetimin Bağdat tarafından sağlanacağı ifade edilmişti.

Köpeğin izlediği mazgallar, itfaiye ekipleri tarafından kameralarla incelendiİzmit'te köpeğin, her gün belirli saatlerde gelerek caddede bulunan mazgalların içerisini izlemesi merak konusu oldu. Köpeğin odaklanıp baktığı mazgallar itfaiye ekipleri tarafından incelendi. Özel kameralara mazgalın içerisini izleyen itfaiye ekipleri sıra dışı bir durumla karşılaşmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Şans Topu sonuçları açıklandı, sorgulama ekranı için tıkla! 15 Kasım Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com'da...

Şans Topu sonuçları açıklandı, sorgulama ekranı için tıkla! 15 Kasım Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com'da...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet