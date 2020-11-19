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19.11.2020 - 14:58 |

Kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına tahliye

Tina Talbot, 2018'de gördüğü şiddet sonrası ağır yaralanmış, kocasını vurarak öldürdükten sonra tedavi için hastaneye yatırılmıştı.

Kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına tahliye

Kendisine şiddet uygulayan kocasını vurarak öldüren Michiganlı kadın, 20 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Huron Valley kadın cezaevinden şartlı tahliyeyle serbest bırakıldıktan sonra 9 yaşındaki oğluna sarılan Tina Talbot'u destekçileri yalnız bırakmadı.

53 yaşındaki Talbot, 2018'de Milosz Szczepanowicz'in öldürdüğünü kabul etmişti. Polise eşinin günlerce onu dövdüğünü ve hem kendisini hem de oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini söylemişti.

Aile içi şiddet karşıtları, yaralarının büyüklüğü göz önüne alındığında Talbot'un hiç yargı önüne çıkmamış olması gerektiğini savunuyor.

Duruşmada cinayetten önceki 4 gün içinde adamın eşinin kolunda sandalye kırdığı, kadını tekmeleyerek her iki ciğerini kısmen çökertecek, dalağını yırtacak, kaburga kemiklerini ve kolunu kıracak kadar ağır dövdüğü söylendi.

Talbot kocasını vurduktan sonra 911'i arayarak yaraları nedeniyle hastaneye kaldırılmadan önce polise cinayeti itiraf etti.

Oakland Belediye Bölge Hakimi Martha Anderson cezayı açıklarken, "Talbot bu ilişkide ciddi şekilde istismar edilmişse de başka birinin canını almak ne olursa olsun suç, bunun da karşılığı olmalı" dedi.

Michigan eyaletindeki Oakland Belediyesi'nin savcılarıyla yapılan savunma anlaşmasının parçası olarak Talbot, kendisine verilen 20 aydan 15 yıla hapis cezanın minimumu olan 20 aydan birkaç gün daha fazla hapiste yattı.

Serbest bırakılmasının ardından 24 ay şartlı tahliyede kalacak.

Szczepanowicz'in ailesiyse, adamın eşini istismar ettiğini reddederek şartlı tahliye kararına itiraz ederek temyize gitti.

Kaynak: Independent Türkçe

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