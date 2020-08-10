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10.08.2020 - 03:59 | | AA

Kenya'da covid-19 vaka sayısı 26 bini aştı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 26 bin 436 yükseldi.

Kenya'da covid-19 vaka sayısı 26 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 4 bin 420 Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Kagwe, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 599 artarak 26 bin 436'ya ulaştığını kaydetti.

Son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 420'ye yükseldiğini aktaran Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 12 bin 961 olduğunu ifade etti.

Kagwe, halka, sağlık bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirlerinin uygulaması çağrısında buldu.

Ülkede artan Kovid-19 vakalara rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerinin yeniden açılmasına izin verdi.

Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.
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